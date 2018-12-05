Военные корабли РФ подошли к Латвии

Корабли вооруженных сил Российской Федерации были замечены снова замечены вблизи границ Латвии. Об этом в субботу, 12 мая, сообщает BNS со ссылкой на Национальные вооруженные силы.
"В эксклюзивной экономической зоне Латвии в 12 морских милях от территориальных вод страны находились российские корабли класса СБ-121 и Каштан, а в шести с половиной морских милях от территориальных вод - десантный корабль класса Ropucha", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пятницу в латвийской исключительной экономической зоне на расстоянии восьми морских миль от территориальных вод государства идентифицированы буксир класса Горынь, буксир Анатолий Птицын и фрегат Беспокойный 620 класса Современный ВМФ России.
LV ekskl. ekonom. zonā 12 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 11.05. identificēja Krievijas BS velkoni "SB-121", "KASHTAN" klases atbalsta kuģi "SS-750", 6,5 j.j. no teritoriālās jūras identificēja Krievijas BS "ROPUCHA" klases desantkuģi.— NBS (@Latvijas_armija) 12 мая 2018 г.
Как сообщалось, в апреле в Латвии выразили обеспокоенность ракетными стрельбами, которые Россия впервые проводит на границе. В Риге отметили, что РФ не нарушает международных обязательств испытаниями в Балтийском море, но создает напряженность в регионе.
А в мае Латвия заявила о нападении на посольство в Москве. В связи с этим Латвия подала ноту Министерству иностранных дел России.
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Источник: korrespondent.net
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