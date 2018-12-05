Отравление в Черкассах могло быть намеренным - СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что массовое отравление детей в школе в Черкассах могло произойти в результате "целенаправленных действий неустановленных лиц". Об этом он заявил в субботу, 12 мая на брифинге в Черкассах, сообщает Громадське радио.
"Мы проводим уголовное расследование этого инцидента, но то, что в рамках оперативных мероприятий мы проверяем, конечно, мы такую версию мы не исключаем - целенаправленных действий неустановленных лиц, которые совершили это преступление", - сказал Грицак.
Он отметил, что следствие об отравлении детей в школах ведет Национальная полиция, а СБУ "принимает все меры, чтобы помочь расследованию".
Как сообщалось накануне, в больницах до сих пор находится 36 человек: 32 ребенка и четверо взрослых.
Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах произошел случай отравления. Всего было госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и четверо взрослых. Врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. В отделение интенсивной терапии попало 11 детей, через день их перевели в обычные палаты. Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет.
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Источник: korrespondent.net
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