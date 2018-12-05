В УПЦ КП рассказали о вмешательстве Москвы в вопрос получения автокефалии

Московский патриархат вмешивается в процесс признания автокефалии Православной Церкви в Украине и всячески пытается помешать этому. Об этом говорится в обращении от имени Священного Синода Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, обнародованном на сайте УПЦ КП.
В обращении, в частности, отмечается, что вопрос предоставления УПЦ КП Томоса об автокефалии является делом, которое решается напрямую между украинской православной церковью и Константинопольским Патриархом, а президент Украины в это не вмешивается.
"Вместе с тем известны многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил в Украине в процесс признания с целью помешать ему. Через дипломатические и другие каналы в интересах власти России и Московской патриархии осуществляется давление на Константинопольский Патриархат, другие Поместные Православные Церкви. Прокремлевские политические структуры в Украине организовали сбор подписей, которые, по их мнению, должны "засвидетельствовать нежелание" православных в Украине поддержать начатое дело", - отмечают представители синода.
Синод УПЦ КП обвиняет Московский Патриархат и Митрополию Московского Патриархата в Украине в использовании влияния, в том числе и финансового, для распространения "подписных листов" - в то время как публичного церковного распоряжения делать это не было.
"Учитывая эти факты мы выражаем протест против вмешательства Российской Федерации в церковные дела, против использования прокремлевскими политиками своего влияния в руководящих структурах Митрополии Московского Патриархата в Украине с целью помешать признанию автокефалии. Считаем, что своими действиями они нарушают законодательство Украины, разжигают межконфессиональную рознь, вмешиваются в дела религиозных организаций, побуждают одни религиозные организации вмешиваться в дела других", - заявляет УПЦ КП.
Одновременно с этим представители синода отметили, что под видом религиозной деятельности структуры Московского Патриархата в Украине занимаются распространением агрессивной кремлевской идеологии "Русского мира", и призвали не поддаваться на провокации, направленные на разжигание вражды.
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Источник: korrespondent.net
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