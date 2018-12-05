В Лондоне прошла масштабная акция протеста

Конгресс профсоюзов Британии привел в субботу, 12 мая, акцию протеста, в которой приняли участие десятки тысяч человек. Протестующие требовали повышения минимальных ставок оплаты труда, соробщает РИА Новости.

Акция протеста, ставшая самой многочисленный за последние несколько лет, собрала в центре Лондона представителей почти всех британских профсоюзов со всей страны, активистов левых организаций, пацифистов, пенсионеров и членов их семей. Участвовали в акции работники системы здравоохранения, образовательных учреждений, сферы услуг. Многие взяли на марш детей.

Главными требованиями собравшихся были повышение минимального уровня оплаты труда, отмена так называемых "трудовых контрактов с нулевым количеством рабочих часов", при которых чаще всего нарушаются права работников, а также увеличение финансирования систем здравоохранения, образования и социальной сферы.

В митинге принял участие лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Ранее профсоюзы во Франции проводили масштабные акции протеста.

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Источник: korrespondent.net