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12. 05. 2018

Экологи обжаловали разрешение на Северный поток-2

Природоохранная организация ClientEarth обжаловала в суде в финском городе Вааса разрешение властей страны на строительство газопровода Северный поток-2. Об этом в субботу, 12 мая, сообщает польский телеканал TVP.

В частности, речь идет о 374-километровом участке газопровода, который пройдет по финской территории.

Как заявил глава ClientEarth в Центральной и Восточной Европе Марцин Сточкевич, организация намерена доказать, что строительство Северного потока-2 приведет к негативным последствиям для окружающей среды.

Ранее в Германии экологическое объединение Nabu предприняли попытку добиться срочного решения суда, чтобы предотвратить строительство Северного потока-2.

Напомним, в МИД Украины заявили, что Северный поток-2 выгодный для Германии.

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Источник: korrespondent.net

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