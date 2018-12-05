Украинскому моряку в Иране грозит смертная казнь

Украинскому моряку Андрею Новичкову в Иране грозит смертная казнь, если его признают виновным в убийстве иранца, который выпрыгнул за борт. Об этом говорится в петиции с призывом защитить Новичкова, опубликованной 10 мая на сайте президента.
"17 января 2017 в 08:37 на судне Arezoo, под флагом Ирана, порт приписки Qeshm произошел инцидент. Младший рядовой матрос Mohammad Bahranpoor, по национальности иранец, выпрыгнул за борт. Свидетелем этого события стал Андрей Александрович Новичков. Единственный христианин, гражданин Украины на борту судна", - говорится в петиции.
После этого Новичкову предъявили обвинение в убийстве.
Начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил Украинской правде в субботу, что дело Новичкова находится на особом контроле МИД и посольства Украины в Иране.
По его словам, в настоящее время расследование по делу завершено, проведена страховая экспертиза, вскоре материалы будут переданы в суд.
"С первого дня после поступления информации об аресте Андрея Новичкова посольство поддерживало постоянную связь с ним и его родственниками, оказало помощь в поиске адвоката, которого рекомендовало представительство ITF в Иране. Консул посетил его в месте временного содержания, присутствовал на всех заседаниях по делу. Посольство контролировало выполнение компанией судовладельцем обязательств по трудовому контракту", - рассказал Кирилич.
По его словам, в сентябре 2017 года консул взял Новичкова на поруки, что является исключительной практикой, и моряка выпустили из тюрьмы.
"После этого встал вопрос места его проживания и питания, получения разрешения на пребывание в Иране - все это решал консул, как и медицинское обследование после выхода из тюрьмы, передачу необходимых вещей", - добавил Кирилич.
Также, по его словам, сейчас прорабатывается вопрос по оплате услуг адвоката за счет бюджета.
Ранее сообщалось, что в китайской тюрьме украинок держат в нечеловеческих условиях.
Напомним, в Греции украинского моряка приговорили к 180 годам тюрьмы за перевозку сирийских беженцев.
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Источник: korrespondent.net
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