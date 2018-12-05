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12. 05. 2018

USAID даст $125 млн на развитие экономики Донбасса

Американское агентство по международному развитию (USAID) выделит 125 млн долларов на развитие экономики Донбасса. Об этом говорится в сообщении агентства в социальной сети Facebook.

Отмечается, что средства предназначены для Донбасса и "тех окружающих территорий, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии".

Дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских общин на Донбассе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития.

Официально о предоставлении материальной помощи будет объявлено 15 мая во время пресс-конференции, в которой также примут участие посол США в Украине Мари Йованович и спецпредставитель США Курт Волкер.

Ранее агентство США по международному развитию USAID предоставило Пенсионному фонду Украины серверную систему Oracle стоимостью 1 млн долларов, которая позволит улучшить операционную работу фонда.

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Источник: korrespondent.net

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