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12. 05. 2018

За четыре года состав СБУ обновился на 20%

Состав сотрудников СБУ за годы российской агрессии обновился более чем на 20%. Об этом в субботу, 12 мая, в эфире 112 Украина заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

По его словам, в СБУ количество новых сотрудников приблизительно равно количеству уволившихся.

"С начала аннексии Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Служба безопасности Украины обновилась в значительной степени. Начиная с 2014 года по сегодняшний день около 6400 сотрудников уволились из СБУ, и примерно столько же мы набрали новых людей. Это более 20%", - подчеркнул он.

Грицак считает, что 20% новых кадров в СБУ является достаточным для того, чтобы говорить об обновлении ведомства.

"Я считаю, что мы достаточно сильно обновились и омолодились", - отметил глава СБУ. В то же время он посетовал на нехватку ресурсов и кадров для полноценной работы.

Ранее СБУ заявила о срыве заказного убийства спецслужбами России.

Напомним, в Киевской области майора СБУ поймали на взятке. Сотрудник спецслужбы требовал пять тысяч долларов у директора детсада.

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Источник: korrespondent.net

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