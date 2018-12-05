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12. 05. 2018

Российские пограничники заявили, что задержали рыбаков без документов

Пограничники РФ задержали в Азовском море судно с двумя рыбаками без документов и доставили их в порт Ейска. Об этом в субботу, 12 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

"В четверг сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря обнаружено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака, осуществивших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что маломерное судно и подозреваемые в браконьерстве доставлены в порт Ейска.

"В связи с отсутствием у задержанных документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на рыболовство, они вместе с судном доставлены в порт Ейска для установления личности и принятия процессуального решения", - сказал собеседник.

Ранее стало известно, что двое рыбаков из Бердянска, пропавших в Азовском море 10 мая, вероятно задержаны пограничниками Российской Федерации

Позже в МИД заявили, что выясняют обстоятельств задержания рыбаков.

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Источник: korrespondent.net

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