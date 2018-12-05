Лента RSS
Подписаться на ленту
12 мая 2018, суббота, 23:22
+23°C
Завтра +22°C
+23°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,39
12. 05. 2018

В Кривом Роге обрушилась шахта, есть жертвы

На шахте Гвардейская в Кривом Роге в субботу, 12 мая, произошла авария. Об этом сообщает Первый Криворожский. По предварительной информации, в результате обрушения погиб один рабочий.

Согласно информации издания, несчастный случай произошел на шахте Криворожского железорудного комбината.

Завал находится на большой глубине, горноспасательным бригадам пришлось туда добираться, чтобы высвободить тело погибшего шахтера из-под завалов.

Как сообщает издание, 26 апреля на этой же шахте в результате несчастного случая погиб рабочий, еще один шахтёр получил травмы.

Напомним, в Польше на шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй, произошел взрыв, в результате которого погибло двое шахтеров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.