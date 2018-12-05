Неизвестный с ножом напал на прохожих в Париже



Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих во втором округе Парижа вечером 12 мая, передает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что в результате нападения погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Подробности инцидента не сообщаются.

1) I came out of a comedy show near Opera in central Paris and was immediately told to go back in because there was a madman with a knife. Once back inside we heard sirens and 2 gun shots. I then spoke to eyewitnesses who told me a man stabbed multilple people at random. pic.twitter.com/xvTmAv0ckb — Charles Pellegrin (@ChPilgrim) 12 мая 2018 г.





В Польше напали на трех украинцев

Напомним, в марте в Вене мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления. В результате нападения пострадали четыре человека.

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Источник: korrespondent.net