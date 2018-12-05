Сформировано новое правительство Армении

Президент Армении Армен Саркисян в субботу, 12 мая, подписал указы о назначении новых министров в составе возглавляемого Николом Пашиняном правительства. Этими указами правительство полностью сформировано, сообщает Интефракс.

Также президент Армении подписал указ об утверждении Мгера Григоряна в должности вице-премьера республики.

Напомним, 8 мая президент Армении подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. Ранее в тот же день парламент страны со второй попытке избрал Пашиняна на пост главы правительства.

Согласно новой редакции Конституции Армении, премьер обладает всей полнотой власти в стране.



Пашинян намерен встретиться с Путиным

Пашинян занял премьерское кресло по итогам масштабных протестов в Армении, которые начались в середине апреля. Оппозиция, которую он возглавлял, выступала против назначения лидера правящей партии, бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьера. В результате Саргсян согласился уйти в отставку.

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Источник: korrespondent.net