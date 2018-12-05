В Санкт-Петербурге покраснела река

Река Мурзинка в Невском районе Санкт-Петербурга (Россия) окрасилась в бордовый цвет, пишет Фонтанка.

"Она (река – ред.) у нас как хамелеон. Постоянно меняет цвет. От ядовито-желтого до кроваво-красного. Втекает в Неву. По-моему, ее можно вливать в бензобак", – написала в Instagram одна из местных жительниц.

Публикация от Цариковская Инна Игоревна (@inna_tsar) 12 Май 2018 в 4:45 PDT

Издание отмечает, что Мурзинка часто окрашивается в различные цвета. Так, в октябре 2016 года река в результате загрязнения стала белой. За загрязнение к административной ответственности привлекли компанию Балтикстрим. Определить вещество, которое изменило цветность воды, не удалось, но в марте 2017 года Мурзинка снова побелела.



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Источник: korrespondent.net