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12. 05. 2018

В Минске освятили капсулу с землей с могил воинов из Молдовы

В Минске в мемориальном комплексе в Масюковщине 11 мая состоялась церемония передачи земли с братских могил, где похоронены молдавские воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны в боях за освобождение БССР.

Участие в церемонии приняли председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан, представители дминистрации Центрального района, дипломатического корпуса, общественных объединений, молдавской диаспоры, сообщает church.by.

Присутствующие возложили цветы к братским могилам и почтили минутой молчания память погибших во время Второй мировой войны.

“На сегодняшний день мы установили имена 52 молдавских воинов, погибших при защите БССР. С их могил отбирается земля в капсулу, которая будет установлена в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске”, – напомнил Виктор Сорочан.

Заупокойную молитву о погибших совершил клирик Покровского храма в Минске иерей Олег Кунцевич.

Источник: krynica.info

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