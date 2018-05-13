На Донбассе уменьшилось количество взрывов – ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассезафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, говорится в отчете СММ ОБСЕ.
В Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав около 50 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 220 взрывов).
"В Луганской области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 20 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 30 взрывов)", – говорится в сообщении.
Также наблюдатели ОБСЕ продолжили мониторинг на участках разведения сил.
"Доступ наблюдателей оставался ограниченным как на этих участках разведения, так и в других районах, в том числе в Леоново вблизи границы с Российской Федерацией, а также к месту размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. СММ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода недалеко от Авдеевки и Рот", – отмечено в отчете.
Кроме того, миссия зафиксировала боевые бронированные машины и зенитную установку в зоне безопасности.
"В подконтрольных правительству районах команда миссии зафиксировала 1 бронетранспортер (БТР-80) вблизи н. п. Войтово (33 км к северо-западу от Луганска), 1 MT-ЛБ и 1 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) вблизи Авдеевки, 1 боевую машину пехоты (БМП-1) возле н. п. Мироновский (62 км к северо-востоку от Донецка), 1 зенитную установку (ЗУ-23) вблизи н. п. Чермалык (31 км к северо-востоку от Мариуполя) и 4 БРДМ-2 рядом с н. п. Сухая Балка (36 км к северу от Донецка)", – говорится в сообщении.
ОБСЕ зафиксировала колонны грузовиков сепаратистов
Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировала обстрелы Донецкой фильтровальной станции.
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Источник: korrespondent.net
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