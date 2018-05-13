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13. 05. 2018

Застрелен напавший с ножом на прохожих в Париже

 
Полиция ликвидировала напавшего с ножом на прохожих в центре Парижа, сообщает телеканал BFMTV.
 
Отмечается, что в результате нападения погиб один человек. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые.

PARIS - Attaque au couteau : Disposifi toujours important sur zone. Les médias sont arrivés sur place. pic.twitter.com/vWen3nB3KF

— Clément Lanot (@ClementLanot) 12 мая 2018 г.

PARIS - Attaque au couteau : Selon les premières informations il y a au moins 4 blessés pic.twitter.com/nzQBSbg5UE

— Clément Lanot (@ClementLanot) 12 мая 2018 г.
 
Напомним, инцидент произошел вечером 12 мая во втором округе Париже на улице Монсиньи: неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. 

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Источник: korrespondent.net

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