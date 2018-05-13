Трамп поблагодарил КНДР за закрытие ядерного полигона



Президент США Дональд Трамп приветствовал готовящееся закрытие ядерного полигона в КНДР, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.





North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 мая 2018 г. "Северная Корея объявила, что в этом месяце они закроют ядерный испытательный полигон перед большой встречей в верхах 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!" – написал американский президент в Twitter.

Напомним, Трамп планирует встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net