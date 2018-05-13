США призвали Киев расследовать нападения на ромов



Посольство США в Украине призывает правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

"В Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми в новой Украине", – заявили в посольстве.

Дипломаты также опубликовали сообщение с сайта Уполномоченного по правам человека, в котором упоминаются сожжения цыганских лагерей во Львове и в Киеве.



No one in Ukraine should live in fear because of who they are. We urge law enforcement to investigate recent attacks on Roma. #Justice and #Tolerance for minority communities are key in the new Ukraine.

🔗 https://t.co/1V9ZYdCXdJ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 12 мая 2018 г.

Погромы в Киеве. Националисты против ромов



Напомним, 22 апреля радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе в Киеве и уничтожили их палатки. 9 мая во Львовской области возле поселка Рудное неизвестные сожгли цыганский табор.

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Источник: korrespondent.net