США призвали Киев расследовать нападения на ромов

Посольство США в Украине призывает правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
"В Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми в новой Украине", – заявили в посольстве.
Дипломаты также опубликовали сообщение с сайта Уполномоченного по правам человека, в котором упоминаются сожжения цыганских лагерей во Львове и в Киеве.
No one in Ukraine should live in fear because of who they are. We urge law enforcement to investigate recent attacks on Roma. #Justice and #Tolerance for minority communities are key in the new Ukraine.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 12 мая 2018 г.
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Погромы в Киеве. Националисты против ромов
Напомним, 22 апреля радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе в Киеве и уничтожили их палатки. 9 мая во Львовской области возле поселка Рудное неизвестные сожгли цыганский табор.
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Источник: korrespondent.net
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