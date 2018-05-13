ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Париже

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Париже. Об этом сообщает информагентство Amaq.

Напомним, инцидент произошел вечером 12 мая во втором округе Париже на улице Монсиньи. Мужчина напал на прохожих с ножом, убил одну женщину, еще четверых ранил.



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Злоумышленник отказался сдаться полиции и кричал: "Убейте меня, или я убью вас!", в итоге полицейские его застрелили.

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Источник: korrespondent.net