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13. 05. 2018

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Париже

 
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Париже. Об этом сообщает информагентство Amaq.
 
Напомним, инцидент произошел вечером 12 мая во втором округе Париже на улице Монсиньи. Мужчина напал на прохожих с ножом, убил одну женщину, еще четверых ранил. 

В Германии 150 беженцев напали на полицейских
 
Злоумышленник отказался сдаться полиции и кричал: "Убейте меня, или я убью вас!", в итоге полицейские его застрелили.

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Источник: korrespondent.net

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