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13. 05. 2018

В Испании при крушении самолета погибли три человека

 
В испанской провинции Таррагона, входящей в состав автономной области Каталония, потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли три человека, сообщает газета La Vanguardia.
 
Самолет упал и загорелся между городами Винебре и Флиш. Воздушное судно вылетело из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялось в аэропорт Реус в Таррагоне. 
 
Причины падения самолета и личности погибших устанавливаются.

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Напомним, ранее в Одессе экстренно приземлился пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию.

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Источник: korrespondent.net

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