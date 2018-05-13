В Испании при крушении самолета погибли три человека

В испанской провинции Таррагона, входящей в состав автономной области Каталония, потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли три человека, сообщает газета La Vanguardia.

Самолет упал и загорелся между городами Винебре и Флиш. Воздушное судно вылетело из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялось в аэропорт Реус в Таррагоне.

Причины падения самолета и личности погибших устанавливаются.



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Напомним, ранее в Одессе экстренно приземлился пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию.

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Источник: korrespondent.net