Трамп призвал сенаторов не уходить на каникулы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские сенаторы не должны уходить на летние каникулы, не утвердив бюджет страны.

"Сенат должен утвердить финансирование (бюджет) до августовского перерыва или не расходиться по домам", – написал американский лидер в Twitter.

The Senate should get funding done before the August break, or NOT GO HOME. Wall and Border Security should be included. Also waiting for approval of almost 300 nominations, worst in history. Democrats are doing everything possible to obstruct, all they know how to do. STAY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 мая 2018 г.

Трамп также добавил, что в бюджет должны быть включены расходы на строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, ранее Трамп подписал меморандум, в котором распорядился направить Национальную гвардию для охраны границы с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net