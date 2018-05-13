Трамп упрекнул Обаму в росте оборонного бюджета Ирана



Президент США Дональд Трамп заявил, что иранское ядерное соглашение позволило Тегерану нарастить оборонный бюджет страны более чем на 40%.

"Оборонный бюджет Ирана увеличился более чем на 40% с тех пор, как Обама достиг договоренности по ядерной сделке... просто очередное свидетельство того, что все это была большая ложь. Но теперь уже нет", – написал американский лидер в Twitter.



Iran’s Military Budget is up more than 40% since the Obama negotiated Nuclear Deal was reached...just another indicator that it was all a big lie. But not anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 мая 2018 г.



Трамп намерен заключить с Ираном "хорошую сделку"

Напомним, 8 маяТрамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

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Источник: korrespondent.net