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13. 05. 2018

Первый китайский авианосец отправился в тестовое плавание

 
Первый китайский авианосец собственного производства отправился в тестовое плавание, сообщает РИА Новости.
 
Авианосец покинул свой порт базирования утром 13 мая и начал свое тестовое плавание.
 
Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года.
 
Длина авианосца 315 метров, ширина – 75 метров, вес – 70 тысяч тонн, крейсерская скорость – 31 морской узел. На борту могут базироваться 36 истребителей Цзянь-15 (J-15).

Россия до 2021 года останется без авианосца
 
Первый китайский авианосец Ляонин построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера Варяг. Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания Ляонина прошли в 2011 году, в состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года.

Ранее сообщалось, что в Китае признали дефектным авианосец, который был куплен недостроенным у Украины.

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Источник: korrespondent.net

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