Южная Корея приветствует закрытие полигона КНДР

Правительство Южной Кореи приветствует закрытие ядерного полигона в КНДР, передает Reuters со ссылкой на официального представителя президента Южной Кореи.

"Это свидетельствует о том, что они готовы сдержать свое обещание, данное на межкорейском саммите", – отметил представитель.





Трамп обсудит с лидером Южной Кореи переговоры с Ким Чен Ыном Напомним, КНДР заявила, что закроет свой ядерный полигон в промежутке между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил власти Северной Кореи и приветствовал их решение закрыть ядерный полигон Пхунгери.

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Источник: korrespondent.net