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13. 05. 2018

В РФ мост "Газель не проедет" поймал 148-ю жертву

 
В Санкт-Петербурге очередная Газель не смогла преодолеть путепровод, на котором размещен плакат с надписью "Газель не проедет", и который известен как "мост глупости".
 
Как отмечается в Twitter-аккаунте "Мост глупости", это 148-й автомобиль, врезавшийся в этот путепровод. Судя по фотографиям, грузовик лишился кузова. 
 
 
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"Мост глупости" расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью, но это не останавливает водителей. 

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Источник: korrespondent.net

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