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13. 05. 2018

Студентов Сумского педуниверситета отправили на практику в Крым

Группу студентов 1-3 курсов Сумского государственного педуниверситета им. А.С. Макаренко отправили на практику в аннексированный Крым, сообщает UA:Сумы.

Студенты находились в Крыму с 27 апреля по 7 мая.

План маршрута был утвержден руководством университета: из города Судак - до перевала Ангар.

"Согласно учебной программе по специальности "туризм", у них есть дисциплина "повышение профессионального мастерства", согласно этой программе студенты должны пройти 6 категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, которые нуждаются в горной подготовке", - пояснил ректор педуниверситета Юрий Лянной.
 
 
По его словам, решение о направлении студентов в Крым было согласовано с СБУ.
 
В то же время пресс-секретарь начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута опровергла эту информацию.
 
"Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины", - сказала она.
 
Напомним, что комитет постоянных представителей Европейского Союза включил в список санкций организаторов выборов президента России в аннексированном ею Крыму.
 

Источник: korrespondent.net

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