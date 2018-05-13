Сутки на Донбассе: один военный погиб, 4 - ранены

В минувшие сутки на всей линии соприкосновения на Донбассе продолжались интенсивные боевые действия - 1 украинский военный погиб, еще 4 - ранены, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Подчеркивается, что боевики 73 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

"Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - отметили в ООС.

"На Луганщине, в районах н.п. Крымское, Новозвановка, Троицкое противник пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций. На Донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах н.п. Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Новгородское, на Авдеевский промзоне и в окрестностях Марьинки", - говорится в отчете.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка и Широкино продолжались боевые действия с применением преимущественно стрелкового оружия.

По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 6 противников. В течение ночи текущих суток боевики 6 раз применяли тяжелое вооружение.

Напомним, что сепаратисты на Донбассе обстреливают гражданскую инфраструктуру, заявляют в Минобороны Украины.

Источник: korrespondent.net