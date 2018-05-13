Меркель: Украина беспокоит нас, перемирие нарушают

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность по поводу постоянных нарушений режима прекращения огня на востоке Украины.

"Украина беспокоит нас. И в "нормандском формате", который объединяет Германию, Францию, Россию и Украину, мы стараемся воплощать минские договоренности", - заявила она во время пребывания в Италии в городе Ассизи, куда прибыла, чтобы получить премию мира, сообщает Радио Свобода.

"Но каждую ночь перемирие нарушается, ежедневно есть человеческие потери", - сказала она.

Меркель наградил Лампой мира святого Франциска монашеский орден францисканцев за "ее работу для примирения, поддержку мирного сосуществования между народами". Эту традиционную премию неофициально называют "католической Нобелевской премией мира".

Напомним, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили Украину и Сирию, а также договорились активизировать работу в "нормандском формате".

Источник: korrespondent.net