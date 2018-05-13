Под Несвижем в День победы организовали праздник для сирот

В Солтановщине под Несвижем 9 мая в приходе православного Троицкого храма состоялся праздник для сирот и детей из домов семейного типа, начашийся с панихиды и благодарственных молитв в честь Дня Победы.

Настоятель прихода протоиерей Олег Абрамович провел беседу в храме о роли Православной Церкви в жизни человека, о значении молитвы и церковных таинств в деле воспитания подрастающего поколения и особенно будущих воинов, сообщает sobor.by.

После беседы перед детьми выступили кадеты с показательной программой по казачьим боевым искусствам.

Затем все участники мероприятия собрались за праздничным столом, для детей была организована игровая программа.

Источник: krynica.info