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13. 05. 2018

Под Несвижем в День победы организовали праздник для сирот

В Солтановщине под Несвижем 9 мая в приходе православного Троицкого храма состоялся праздник для сирот и детей из домов семейного типа, начашийся с панихиды и благодарственных молитв в честь Дня Победы.

Настоятель прихода протоиерей Олег Абрамович провел беседу в храме о роли Православной Церкви в жизни человека, о значении молитвы и церковных таинств в деле воспитания подрастающего поколения и особенно будущих воинов, сообщает sobor.by.

После беседы перед детьми выступили кадеты с показательной программой по казачьим боевым искусствам.

Затем все участники мероприятия собрались за праздничным столом, для детей была организована игровая программа.

Источник: krynica.info

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