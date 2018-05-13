В Жировичах 20 мая – «ЖЫРОВІЦКІ ФЭСТ»

В православном Успенском монастыре в деревне Жировичи Слонимского района 20 мая, в праздник явления Жировичской иконы Божией Матери, состоится «Жыровіцкі фэст».
Торжества в обители начинаются накануне — 19 мая, сообщает sobor.by.
В 15.00 в Успенском соборе монастыря будет служиться молебен с акафистом Пресвятой Богородице. В 18.00 начнется праздничное всенощное бдение.
20 мая после поздней Божественной литургии, которая начнётся в 9.00, из Успенского собора к Явленскому храму пройдёт крестный ход с чудотворной иконой, возле храма будет совершён молебен с акафистом Божией Матери.
В 14.00 на фестивальной площадке около старой криницы начнётся «Жировичский фестиваль (фест)».
В программе: выступления профессиональных и любительских музыкальных и хоровых коллективов, сольных исполнителей, поэтов, а также мастер-классы и ярмарка.
Гость фестиваля – Национальный академический народный хор Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича.
Источник: krynica.info
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