В Жировичах 20 мая – «ЖЫРОВІЦКІ ФЭСТ»

В православном Успенском монастыре в деревне Жировичи Слонимского района 20 мая, в праздник явления Жировичской иконы Божией Матери, состоится «Жыровіцкі фэст».

Торжества в обители начинаются накануне — 19 мая, сообщает sobor.by.

В 15.00 в Успенском соборе монастыря будет служиться молебен с акафистом Пресвятой Богородице. В 18.00 начнется праздничное всенощное бдение.

20 мая после поздней Божественной литургии, которая начнётся в 9.00, из Успенского собора к Явленскому храму пройдёт крестный ход с чудотворной иконой, возле храма будет совершён молебен с акафистом Божией Матери.

В 14.00 на фестивальной площадке около старой криницы начнётся «Жировичский фестиваль (фест)».

В программе: выступления профессиональных и любительских музыкальных и хоровых коллективов, сольных исполнителей, поэтов, а также мастер-классы и ярмарка.

Гость фестиваля – Национальный академический народный хор Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича.

Источник: krynica.info