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13. 05. 2018

В Витебске прошла молодежная православная эстафета на призы казаков

В Витебске 7 мая прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и памяти Героя Советского Союза генерала Льва Доватора, на призы Витебского казачьего округа.

Участниками спортивного мероприятия стали более 50 команд учащихся из витебских школ и средних специальных учебных заведений, сообщает vitprav.by.

С приветственными словами к участникам мероприятия обратились атаман Витебского казачьего округа полковник Семашко Валерий Алексеевич и ИО благочинного монастырей Витебской епархии иеромонах Нил (Подобед).

После обращений к юным спортсменам был совершен краткий молебен, после чего начались соревнования, по результатом которых первое место заняла команда  Витебского госмедколледжа.

Призерам соревнований были вручены медали, грамоты и призы от Витебского казачьего округа.

Источник: krynica.info

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