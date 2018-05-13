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13. 05. 2018

Нападение в Париже совершил 21-летний чеченец

 
Преступник, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, оказался выходцем из Чечни, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники в полиции.
 
При себе у нападавшего не было документов, но его личность была установлена с помощью отпечатков пальцев. Имя преступника не называется, но радиостанция сообщает, что он родился в 1997 году.
 
По данным Le Figaro, его родители задержаны полицией.
 
Напомним, что нападение было совершено вечером 12 мая в центре Парижа на улице Монсиньи.
В результате нападения погиб 29-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения. Сам преступник был застрелен полицейскими.
 
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.
 

Источник: korrespondent.net

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