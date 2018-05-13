В Испании разбился легкомоторный самолет, трое погибших

В испанской провинции Таррагона разбился легкомоторный самолет. В аварии погибли три человека, сообщает El Pais.

Самолет вылетел из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялся в аэропорт Реус в Таррагоне. Он упал между городами Винебре и Флиш.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать плохая погода и низкая видимость.

На месте авиакатастрофы вспыхнул пожар площадью около 150 квадратных метров, однако пожарные быстро потушили огонь.

Напомним, что вблизи города Саванна, штат Джорджия, в среду, 2 мая, произошла авиакатастрофа транспортного самолета С-130 Hercules, который принадлежал Национальной гвардии США

Источник: korrespondent.net