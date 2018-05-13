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13. 05. 2018

США раскритиковали альянс Германии и РФ по Северному потоку-2

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe выступил с критикой проекта газопровода Северный поток-2, при реализации которого Берлин тесно сотрудничает с Москвой. 

Он заявил, что США "очень обеспокоены" из-за Северного потока-2. Посол предупредил Германию и Европу о российском влиянии через этот проект.

Как пишет DW, Гренелл подчеркнул,  что США тесно работают с теми европейцами, которые разделяют эти опасения. Он также назвал "очень проблематичной" нынешнюю стратегию по газопроводу.

 
Напомним, в начале мая 2018 года в Германии начали строительство Северного потока-2, хотя еще не все страны дали разрешение на строительство этого газопровода. Правительство канцлера Ангелы Меркель всячески поддерживает это строительство, утверждая, что в его основе только экономический интерес.

Проект газопровода резко критикует Украину и центрально-европейские страны, которые считают, что его реализация приведет к фактическому уничтожению украинской газотранспортной системы.

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что реализация проекта Северный поток- 2 является выгодной Германии, так как позволит контролировать газовый рынок Европы.
 

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Источник: korrespondent.net

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