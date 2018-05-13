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13. 05. 2018

Книга о Трампе: боится отравления, спит один

 
У президента США Дональда Трампа в Белом доме после вступления в должность главы государства возникали стычки с охраной и обслугой, а также он боялся отравления и питался в Макдональдсе, говорится в вышедшей в январе книге независимого американского журналиста Майкла Волфа "Огонь и ярость. В Белом доме Трампа", которая рассказывает о главных слухах и скандалах в первый год президентства миллиардера, передает "Медуза".
 
Автор пишет, что после прихода в Белый дом Трамп обзавелся отдельной от супруги Мелании спальней – это впервые со времен Кеннеди. 
 
Также в книге говорится о конфликтных ситуациях с персоналом Белого дома и странностях Трампа.
 
 
"В первые же дни он заказал два телеэкрана в придачу к уже имеющемуся, и велел врезать дверной замок, из-за чего вышла короткая стычка с Секретной службой, настаивавшей на том, что у них должен быть открытый доступ. Он сделал выговор обслуживающему персоналу за то, что подняли с пола его рубашку: "Если она лежит на полу, значит, я хочу, чтобы она лежала на полу". После чего он ввел новые правила: ни к чему не прикасаться, особенно к его зубной щетке. (Он всегда боялся отравления, и это было одной из причин, почему он предпочитал "Макдональдс" — никто его не ждет, и еда приготовлена заранее.) Он сам говорил уборщице, когда надо поменять постельное белье, и сам разбирал постель", – пишет американский журналист в книге.
 
Напомним, что Трамп призвал американских сенаторов не уходить на летние каникулы, не утвердив бюджет страны. 
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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