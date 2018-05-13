Османская Республика. Эрдоган на пути к султанату

Почему об этом важно знать в Киеве, выяснил Корреспондент

Почему выборы в соседней стране очень важны для Украины? Там полностью меняется политический ландшафт на много лет: после проведения конституционных поправок на прошлогоднем референдуме глава государства сможет назначать правительство и вице-президентов единолично, без оглядки на парламент, пишет Осман Пашаев в №9 Журнала Корреспондент.

Формально президент может избираться на два срока, но отныне выборы главы государства и парламента синхронизированы, и если вдруг парламент примет решение самораспуститься до окончания полномочий, то депутаты идут на перевыборы вместе с президентом, а второй срок главы государства не считается завершенным… что позволяет идти на «второй» срок бесконечное количество раз.

Тройной рост ВВП за 10 лет. Честная победа на парламентских выборах пять раз подряд и зачистка почти всех конкурентов на правом поле. Кажется, ничто не способно остановить победный марафон нынешнего турецкого лидера. В 2014 году страна впервые избирала президента не в парламенте, а всенародно. Эрдоган победил единого кандидата от оппозиции в первом туре со счетом 52% против 38%, еще 9% набрал лидер курдской партии.

Тем не менее в 2014 году там еще не была популярна идея отказа от парламентаризма, и формально глава государства имеет ограниченные полномочия. Самые мощные из них — право вето на законы и назначение половины состава Конституционного и Верховного судов. Де-факто Эрдоган уже давно сам решает все вопросы, обеспечивая постоянное большинство в парламенте.

Середину июля 2016 года мир помнит как попытку военного переворота, которая была подавлена за четыре часа. По официальной версии, живущий в США проповедник Фетхуллах Гюлен через свою сеть людей, входивших в движение Хизмет, пытался сместить Эрдогана. Погибло 250 граждан, вышедших на улицы против танков. Все политические силы, включая противников Эрдогана, выступили против путча и поддержали главу государства. Но уже 20 июля 2016 года парламентское большинство ввело в стране чрезвычайное положение, которое не отменено и по сей день. С тех пор страна управляется правительством, подконтрольным президенту, а вместо законов регулируется декретами правительства, имеющими силу закона. В этой обстановке Эрдоган провел правки в Конституцию и референдум по ней.

За неполные два года уголовные дела заведены против десятков тысяч людей, обвиненных в связях с Гюленом. Уволены сотни тысяч, в основном школьные учителя, полицейские и университетские профессора. Пожизненные заключения получили десятки рядовых, которые выполняли приказ. Но не пострадал ни один из 316 депутатов Партии справедливости и развития (Эрдогана), хотя годами многие из них не скрывали своего восхищения священником и летали к нему за благословением в Пенсильванию.

Да и у самого Эрдоган в порыве эмоций в 2016 году вырвалось: «Мы дали им (гюленистам) все, что они хотели. Чего они не получили?»

Оппозиция называет попытку военного переворота поводом к реальному «цивильному перевороту», который Эрдоган осуществил непрекращающимся режимом ЧП и обстановкой страха в стране.

Успеет в последний вагон

Экономические показатели Турции все еще неплохи. Рост ВВП — 3,2%, что выше, чем в большинстве стран Евросоюза. Правда, обеспечивается он краткосрочными кредитами, а реальный сектор находится в стагнации. За последние три года инфляцию ни разу не удалось удержать на уровне до 5%. Центробанк продолжает повышать учетную ставку. Крупнейшие холдинги проводят многомесячные переговоры с банковскими пулами о консолидации и реструктуризации кредитов. Лишь за последний месяц турецкая лира преодолела психологический барьер и перешагнула отметку в 4 лиры за $1. После объявления внеочередных выборов национальная валюта потеряла еще 5%.

Эрдоган рассчитывал быстро победить, максимально используя успех в афринской операции в Сирии. Турция вышла победителем из войны с курдскими формированиями, которых в Анкаре называют сирийским крылом террористической Курдской рабочей партии. Общественные опросы показали: 75% граждан страны поддержали операции в Сирии. Но оказалось, что благодарность за безопасность не так стабильна, как усталость от экономического застоя.

Досрочными выборами власть пыталась не допустить в большую политику «перспективную звезду» на правом фланге — Мераль Акшенер. Она недолго была министром внутренних дел в коалиционном правительстве исламиста Неджметтина Эрбакана во второй половине 1990-х. Сама Акшенер представляла в нем правых либералов. Позже она избиралась в парламент от националистов. Ее звезда взошла в 2015 году, когда лидер партии националистов Девлет Бахчели неожиданно отказался включать Акшенер в предвыборный список. Она была единственной яркой женщиной в самой мужской партии Турции. Два срока работала вице-спикером парламента и за неукоснительное соблюдение регламента получила публичную благодарность даже от политических врагов — курдов.

Свою партию Акшенер создала недавно и перетянула к себе две трети умеренно националистического избирателя, который утомлен 20-летним правлением генсека Бахчели, а последние два года вообще не понимает: то ли это националисты самостоятельная партия, то ли крыло эрдогановской Партии справедливости и развития.

У турецкого Центризбиркома были формальные основания не допустить партию Акшенер к выборам. Помощь неожиданно пришла слева. Ататюркисты (Республиканская народная партия), имеющие вторую по численности фракцию в меджлисе, делегировали 15 своих депутатов к Акшенер. В результате за несколько часов до оглашения негативного решения ЦИК у нее появилась в парламенте собственная фракция, что автоматически снимает все барьеры, которые закон предъявляет новым партиям.

Репрессивный 10%-ный барьер на выборах в парламент власть так и не решилась отменить, но Эрдоган, понимая важность каждого голоса, провел через парламент поправку, допускающую к выборам блоки. Причем каждая партия блока сохраняет самостоятельность и выставляет свой список. Даже получив мизерный результат, такая партия имеет шанс провести в парламент своего кандидата, если блок в целом преодолеет барьер. Так президент отблагодарил за лояльность Бахчели и оставшихся националистов, но этим же воспользовалась оппозиция, заманив в свой блок одновременно и ультраправых, и либералов, которые самостоятельно не преодолевают барьер.

Идеологически разношерстный блок противников Эрдогана ведет борьбу под знаменем: Сменим президентскую модель и вернемся к парламентаризму в течение года.

А что нам от этого?

И блок Эрдогана Джумхур (Общество) и четырехпартийный оппозиционный блок Нация, скорее всего, и дальше будут выстраивать отношения в треугольнике Запад — Ближний Восток — Россия, исходя исключительно из национальных интересов Турции. Оппозиция в программных документах обещает привести ситуацию со свободой слова к требованиям Совета Европы, но никто не говорит о том, как будут действовать в обстоятельствах фактически замороженных переговоров о вступлении в ЕС.

Вообще внешняя политика не является главной в повестке дня этих выборов. Экономически оба крупных блока ударились в популизм.

Правительство на днях решило 12 млн пенсионеров дважды в год выплачивать дополнительную пенсию по 1 тыс. лир. Оппозиция обвиняет власть в воровстве и извращении их идеи. Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу еще три года назад предлагал повысить минималку с 1,2 тыс. лир до 1,5 тыс. Оппозиция вытащила из архива издевательские шутки тогдашнего министра финансов Мехмета Шимшека. Монетарист и сторонник бюджетной дисциплины Шимшек называл оппонентов разрушителями макропоказателей. Но теперь бывший глава минфина работает вице-премьером по экономике и вынужден оправдывать предвыборную риторику шефа.

Бывший глава казначейства Турции Махфи Эгильмез в своем блоге уже подсчитал, что только покупка пенсионеров увеличит на треть дефицит бюджета, который сейчас составляет $15 млрд, или около 3% ВВП. Некритично для Турции. В этом году дефицит хотят покрыть налоговой амнистией. Но одновременно правительство повышает декретные выплаты по уходу за ребенком с 300 лир ($75) в месяц до 1 тыс. ($250), снижает налоги на регистрацию имущественных прав, а тринадцатую и четырнадцатую пенсии будут выплачивать ежегодно. Возникает вопрос, откуда брать деньги в следующем году и далее или налоговые амнистии теперь тоже будут регулярными, и не развратят ли такие фискальные подарки налогоплательщиков.

Что касается влияния на Украину, то и Эрдоган, и оппозиционная четверка ни при каких обстоятельствах не признают аннексию Крыма. Более того, Акшенер хорошо знакома с проблемой крымских татар и в 2009 году была гостем всемирного Конгресса коренного народа полуострова в Симферополе.

Но экономика будет диктовать свои условия, и вряд ли Анкара при любом составе власти присоединится к европейским и американским санкциям относительно Москвы. Проблема с помидорами после сбитого в турецком небе военного российского самолета до сих пор не решена — ограничения на импорт из Турции РФ сохраняет. А одностороння отмена безвиза Москвой больно бьет по турецким гражданам. Курорты Анталии все еще зависимы от российского туриста, хотя страна смогла адаптироваться после отмены российских чартеров. Украина за последние три года стала самым перспективным направлением, откуда едут туристы в Турцию, — прирост гостей 20% в год.

Источник: korrespondent.net