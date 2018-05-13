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13. 05. 2018

Количество погибших в терактах в церквях Индонезии возросло до 11-и человек

В Индонезии в городе Сурабая утром 13 мая террористы-смертники напали на три христианские церкви.

11 человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести, сообщают Белновости со ссылкой на мировые СМИ.

Первая бомба была приведена в действие недалеко от католической церкви святой Марии, вторая — в протестантской церкви в районе Джалан Дипонегоро, третья — в церкви пятидесятников на ул. Арджуно.

Полиция обезвредила бомбу у еще одного другого храма.

Представитель местной полиции Франса Барунга Мангеру заявил, что все пострадавшие и раненные были доставлены в больницы.

Полиция усиливает меры безопасности, во всех местах массового скопления людей находятся полицейские патрули.

Ответственность за данные теракты на себя взяла местная исламская организация «Нахдатул Улама». По мнению властей Индонезии террористические нападения на церкви были связаны с бунтом в тюрьме на окраине Джакарты.

Источник: krynica.info

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