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13. 05. 2018

Порошенко к Дню Матери раздал звания Мать-героиня

 
Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание Мать-героиня 1051 украинке, сообщает пресс-служба главы государства.
 
Указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей, создавшие надлежащие условия для их развития.
 
Среди награжденных - 40 жительниц Винницкой области, 128 - Волынской, 30 - Днепропетровской, 27 - Донецкой, 85 - Житомирской, 116 - Закарпатской, 7 - Запорожской, 31 - Ивано-Франковской, 15 - Киевской.
 
Почетное звание также получили 11 женщин из Кировоградской области, 2 - Луганской, 50 - Львовской, 16 - Николаевской, 52 - Одесской, 25 - Полтавской, 244 - Ровенской, 23 - Сумской, 38 - Тернопольской, 28 - Харьковской, 6 - Херсонской, 19 - Хмельницкой, 7 - Черкасской, 27 - Черновицкой, 13 - Черниговской и 11 - города Киева.
 
Также Порошенко поздравил всех украинок с Днем матери.

Присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 1051 українці. Дорогі українські матері, дякую вам за турботу, любов, сили та енергію, які ви вкладаєте у виховання наших дітей. Щиро вітаю із Днем матері.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 мая 2018 г.
 
Напомним, что во второе воскресенье мая традиционно отмечают День матери. В этом году праздник пришелся на 13 мая.
 
День матери 2018: дата и традиции праздника
 

Источник: korrespondent.net

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