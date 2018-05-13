Парламент Каталонии с первой попытки не смог избрать главу правительства

Парламент Каталонии не утвердил кандидатуру Кима Торра на пост руководителя каталонского правительства в первом раунде голосования, сообщает La Vanguardia.

Торра во время голосования в субботу вечером не получил абсолютного большинства голосов. За него проголосовали 66 депутатов при необходимых 68.

Во время голосования воздержались четыре депутата от партии CUP, которые являются сторонниками независимости Каталонии.

Перед голосованием Торра пообещал в случае избрания на должность "работать без отдыха" для создания независимой каталонской республики.

Второй раунд голосования состоится в понедельник, 14 мая. На этот раз для избрания Торре будет достаточно простого большинства голосов.

Если до 22 мая парламент Каталонии не определится с главой правительства, в регионе пройдут новые выборы. Сторонники независимости опасаются, что в таком случае они потеряют большинство в парламенте.

Напомним, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон отказался от поста главы правительства. Он предлодил вместо себя на этот пост депутата Кима Тора.

Начиная с декабря 2017 года каталонский парламент уже пять раз не мог сформировать правительство.

Источник: korrespondent.net