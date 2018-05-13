Тысячи поляков митинговали против политики властей

В польской столице Варшаве тысячи людей в субботу вышли на антиправительственную демонстрацию, протестуя против политики консервативного правительства, сообщает Польское радио.

Марш свободы, организованный оппозицией ( "Гражданская платформа", "Новочестные" и "Комитет защиты демократии") прошел по центру столицы.

Полиция утверждает, что в марше приняли участие 12 000 человек, но представители столичной мэрии говорят, - 90 000 человек.

Руководитель партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетина заявил на митинге, что оппозиция в долгу перед поляками и обязана построить коалицию, которая сможет выиграть ближайшие выборы.

Он сказал, что вместе с другими группами его партия создает общественную коалицию, которая открыта для всех партий, в том числе и левых, и либеральных.

"Мы вместе не потому, что боимся, а потому, что мы хотим дать полякам надежду, что закончится этот роковой час", - сказал он.

Напомним, что польский парламент проголосовал за снижение зарплат депутатов на 20%. При этом основные оппозиционные партии воздержались от голосования.