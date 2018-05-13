В Беларуси в ДТП попали дети из Украины

Украинская юношеская команда по футболу попала в дорожно-транспортное происшествие в Беларуси на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь. Авария произошла около 7.00 в воскресенье, 13 мая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

В результате аварии один ребенок погиб и шесть получили тяжелые травмы, они госпитализированы в Каменецкую центральную районную больницу.

"У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – говорится в сообщении.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Бресткого облисполкома, столкновение микроавтобуса с погрузчиком произошло возле деревни Мартынюки.

"По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Renault Master совершил попутное столкновение с погрузчиком Амкодор под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа", - проинформировали в ГАИ.

В МИД Украины подтвердили информацию о погибших. "ДТП в Беларуси. Пострадали украинцы. Консул на месте происшествия совместно с местными властями принимают первоочередные меры", - сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в своем Twitter.

Напомним, 7 мая в Румынии в ДТП попал автобус с украинцами. Среди четырех пострадавших оказался и водитель транспортного средства, которое в результате аварии съехало в кювет.

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Источник: korrespondent.net