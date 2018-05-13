В Беларуси в ДТП попали дети из Украины

Украинская юношеская команда по футболу попала в дорожно-транспортное происшествие в Беларуси на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь. Авария произошла около 7.00 в воскресенье, 13 мая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.
В результате аварии один ребенок погиб и шесть получили тяжелые травмы, они госпитализированы в Каменецкую центральную районную больницу.
"У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – говорится в сообщении.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Бресткого облисполкома, столкновение микроавтобуса с погрузчиком произошло возле деревни Мартынюки.
"По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Renault Master совершил попутное столкновение с погрузчиком Амкодор под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа", - проинформировали в ГАИ.
В МИД Украины подтвердили информацию о погибших. "ДТП в Беларуси. Пострадали украинцы. Консул на месте происшествия совместно с местными властями принимают первоочередные меры", - сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в своем Twitter.
Напомним, 7 мая в Румынии в ДТП попал автобус с украинцами. Среди четырех пострадавших оказался и водитель транспортного средства, которое в результате аварии съехало в кювет.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
ЧМ-2018. Канадцы разгромили норвежцев, а россияне проиграли чехам
Сборная Канады разгромила команду Норвегии, а российские хоккеисты потерпели первое поражение. Таковы итоги очередного дня на чемпионате мира по хоккею в Дании.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.