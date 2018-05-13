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13. 05. 2018

Lamborghini Папы Римского продали на аукционе

На аукционе Sotheby`s в Монако продали Lamborghini Huracan RWD Coupe Папы римского за 715 тысяч евро. Об этом на своем сайте сообщает компания Lamborghini.

Деньги от продажи будут переданы непосредственно понтифику, а он принял решение отдать полученные средства в четыре благотворительные организации: в Папский фонд Aiuto alla Chiesa che Soffre (Помощь нуждающейся церкви) на восстановление Ниневийской равнины в Ираке; Сообщество папы Иоанна XXIII; двум итальянским ассоциациям, которые ведут деятельность в Африке.

Организаторы торгов рассчитывали получить за автомобиль $303-425 тыс.

Lamborghini Huracan белого цвета и украшенный золотом Папе Франциску подарили в 2017 году.

Напомним, в марте в Италии вышла новая книга Папы Римского Франциска Бог молод.

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Источник: korrespondent.net

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