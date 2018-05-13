В результате взрывов в Афганистане погибли девять человек

В городе Джелалабад в Афганистане прозвучали многочисленные взрывы вблизи одного из финансовых учреждений правительства. В результате чего погибли девять человека и ранены более 36 человек, передает Al Jazeera.

Рядом с финансовым отделом таможни были слышны неменее 3 взрыва. Впоследствии началась перестрелка между афганскими военными и неизвестными боевиками.

Ранее боевики Талибана убили более 40 полицейских и военных в Афганистане.

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Источник: korrespondent.net