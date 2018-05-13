СМИ: В Украине растет число аварийных газопроводов

Протяженность аварийных газопроводов в Украине за 2016-2017 годы увеличилась почти в два раза: с 3,2 тысяч км до 5,8 тысяч. Как сообщается в статье ZN.UA, по состоянию на начало прошлого ода общее количество неудовлетворительных (малонадежных, аварийных) газопроводов составляло 4907,4 км, это 2,2% от общей протяженности сетей.
Если ситуация не изменится, то к 2026 году количество таких сетей возрастет до 11763,4 км (6,3%), отмечают журналисты. По их мнению, такая ситуация обусловлена несоответствием размера утвержденных тарифов даже минимальным нормативным потребностям газораспределительных сетей.
"Например, по компаниям-операторам ГРС из группы РГК в 2016 г. такой разрыв составлял 2,1 млрд грн, а в 2017-м - уже 3,1 млрд. То есть, если в 2016 г. утвержденные объемы финансирования были в три раза меньше нормативных, то в прошлом году - уже в 5,4 раза", - сообщил технический директор Региональной газовой компании Артем Компан.
По данным СМИ, аналогично растет протяженность сетей и количество оборудования, которые полностью исчерпали свой срок эксплуатации.
Ранее сообщалось, что из-за потепления в апреле Украина уменьшила импорт природного газа из стран Европы до минимума.
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Источник: korrespondent.net
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