В Дубае возник пожар в небоскребе Zen Tower, сообщает Aljazeera. Всех людей из здания эвакуировали, а полиция перекрыла подъезды к нему.

Cмотрите фотогалерею: В Дубае горел небоскреб

"Несмотря на сложность условий и низкий уровень видимости, пожарные смогли взять под контроль и локализовать огонь через 45 минут", - сказал журналистам глава гражданской обороны Рашид Тани Аль Матруши.

Ранее в Дубае горел небоскреб Башня Алмас.

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Источник: korrespondent.net