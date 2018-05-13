Дискредитировать День Победы не удалось - Москва

В Украине пытались запугать людей, чтобы они не выходили на памятные акции, посвященные Дню Победы 9 мая. Об этом говорится в заявлении департаменте информации и печати Министерства иностранных дел РФ в воскресенье, 13 мая.
Российские дипломаты назвали власть в Киеве "пребывающей в русофобском угаре" и обвинили в "переписывании событий Великой Отечественной войны".
"Празднованию Дня Победы и в нынешнем году украинское руководство в очередной раз попыталось придать антироссийское звучание, выворачивая наизнанку значение великой для наших народов даты 9 Мая. Информационный фон официального Киева задавался президентом Украины Петром Порошенко и председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Их оскорбительные выпады в адрес российского руководства напоминали речи героев известной чеховской лечебной палаты", – сказано в заявлении.
В МИД РФ, в частности, говорят о "безудержном восхвалении нацистских приспешников" и "обелении памяти пособников фашистов" из числа УПА как "глумлении над памятью народа Украины". Упоминаются также облитый в Киеве зеленкой и фекалиями руководитель Россотрудничества Константин Воробьев, акции протеста против телеканала Интер и выдворение из Украины российских журналистов.
"Подобная вакханалия имела целью максимально принизить значение праздника Победы, запугать украинское общество, отбить у него желание принимать участие в массовых памятных акциях. Впрочем, эти потуги не принесли ожидаемого результата. Кампания по дискредитации Дня Победы провалилась – 9 мая многие тысячи украинцев по всей стране приняли участие в памятных мероприятиях, прошли по улицам своих городов с портретами воевавших на фронтах Великой Отечественной войны отцов и дедов, возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам. Такое мужество достойно искреннего уважения", – заявили в российском МИД.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил во время выступления на параде Победы в Москве 9 мая, что не даст "забыть, кто спас мир" и переписать историю.
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Источник: korrespondent.net
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