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13. 05. 2018

ДТП в Беларуси: двое детей в тяжелом состоянии

Состояние шестерых пострадавших в аварии в Беларуси украинских футболистов сложное, двое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил представитель управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в эфире 112 Украина.

По его словам, сейчас решается вопрос о транспортировке детей из больницы в Каменке в больницу в Бресте.

Кирилич также сообщил, что утром на место происшествия выехал украинский консул. Вместе с представителями местной власти он принимает меры по оказанию помощи пострадавшим в аварии гражданам Украины.

"Консул посетил больницу, где убедился, что шестеро детей пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас прорабатывается вопрос о возможной транспортировки двух пострадавших в Брест, но это должны оценить врачи", - пояснил он.

Напомним, авария произошла утром в воскресенье, 13 мая, на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь.

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Источник: korrespondent.net

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