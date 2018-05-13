США могут ввести санкции против компаний из Европы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил, что из-за выхода Вашингтона из соглашения с Тегераном под санкциями могут оказаться европейские компании, имеющие деловые отношения с Ираном.
"Это возможно. Все зависит от действий других правительств", - заявил Болтон в эфире телеканала CNN в воскресенье, 13 мая.
Советник Дональда Трампа также предположил, что страны Европы "поймут, что в их интересах в конечном счете согласиться" с позицией США по ядерной сделке с Ираном.
Ранее глава МИД Германии Хайко Мас пессимистично оценил шансы немецких компаний на продолжение бизнеса в Иране после выхода США из соглашения. "Я не вижу простого решения, как оградить компании от рисков, связанных с американскими санкциями", - сказал Мас в интервью газете Bild am Sonntag. По его словам, в настоящий момент на переговорах европейских стран - участников ядерной сделки речь идет о том, возможна ли в принципе дальнейшая торговля с Ираном.
Вашингтон планирует ввести санкции против зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном. Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса. В противном случае им будет закрыт доступ на рынок США.
Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрывают ядерное соглашение с Ираном. Иранский лидер Хасан Роухани после принятия данного решения подчеркнул, что Иран из ядерной сделки не выходит.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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