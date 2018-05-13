Лента RSS
Подписаться на ленту
13 мая 2018, воскресенье, 21:52
+20°C
Завтра +21°C
+20°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,39
13. 05. 2018

В ресторане Киева избили старшего сына Шуфрича

В одном из ресторанов Киева избили Александра Шуфрича, старшего сына народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича, и его товарищей. Об этом сообщила пресс-служба политика на странице в Facebook в воскресенье, 13 мая.

"В результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения. Нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД", – говорится в посте.

Cмотрите фотогалерею: В ресторане Киева избили старшего сына Шуфрича

Пресс-служба нардепа отметила, что полиция задержала двух человек.

"Потерпевшими было написано заявление в Соломенское РУВД. На данный момент они находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сыну Нестора Шуфрича наложены швы на лицо", – сказано в сообщении.

Напомним, 26 августа 2017 года младший сын Шуфрича на Bentley сбил на пешеходном переходе 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.