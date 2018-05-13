В одном из ресторанов Киева избили Александра Шуфрича, старшего сына народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича, и его товарищей. Об этом сообщила пресс-служба политика на странице в Facebook в воскресенье, 13 мая.
"В результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения. Нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД", – говорится в посте.
Cмотрите фотогалерею: В ресторане Киева избили старшего сына Шуфрича
Пресс-служба нардепа отметила, что полиция задержала двух человек.
"Потерпевшими было написано заявление в Соломенское РУВД. На данный момент они находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сыну Нестора Шуфрича наложены швы на лицо", – сказано в сообщении.
Напомним, 26 августа 2017 года младший сын Шуфрича на Bentley сбил на пешеходном переходе 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.
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Источник: korrespondent.net
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