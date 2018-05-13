В Знаменском районе Кировоградской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе - двое детей 2016 и 2017 года рождения. Как сообщает dtp.kiev.ua, авария произошла возле поселка Субоци.

Столкнулись два легковых автомобиля Toyota и Volkswagen. Погибли четыре человека из Toyota, два пассажира Volkswagen госпитализированы.

Cмотрите фотогалерею: В Кировоградской области в ДТП погибли четверо

Ранее в Бахмацком районе Черниговской области в дорожной аварии между селами Зеленовка и Осиновка погибли супруги и их маленький ребенок.

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Источник: korrespondent.net